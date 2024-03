Bei McDonald's gab es weltweit einen Systemausfall

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den McDonald`s Restaurants auf der ganzen Welt gab es einen Systemausfall, die Restaurants funktionierten mehrere Stunden lang nicht. Dies berichtet die Zeitung The Guardian am Freitag, den 15. März.

Das Unternehmen versicherte, dass die Probleme nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen seien.

„Wir sind uns des technischen Ausfalls bewusst, der unsere Restaurants betroffen hat; das Problem wird derzeit behoben. Wir danken unseren Kunden für ihre Geduld und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind“, so McDonald`s Erklärung.

McDonald’s in Japan kündigte über das soziale Netzwerk X an, dass es vorübergehend Standorte im ganzen Land schließen werde und sprach von einem „Systemfehler“. In Hongkong meldete McDonald’s einen „Computer-Systemausfall“, der zu einem Stopp der Online- und Selbstbedienungs-Kiosk-Bestellungen führte.

Patrick Hjelte, Besitzer mehrerer McDonald’s Restaurants in Mittelschweden, erklärte, dass alle McDonald’s Restaurants mit einem globalen Netzwerk verbunden sind und dies die Probleme verursacht hat.

In der Ukraine wurden keine Unterbrechungen in der Arbeit der Restaurants gemeldet.

Einige Stunden nach dem Ausfall nahmen einige McDonald’s Restaurants ihre Arbeit im normalen Modus wieder auf.

