Die Medien berichteten über die Richtung des Hauptangriffs der ukrainischen Gegenoffensive

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verstärkte ukrainische Gruppen werden versuchen, südwärts durch russische Minenfelder und andere Befestigungen nach Tokmak und, falls dies gelingt, nach Melitopol vorzustoßen. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf amerikanische Beamte mit Informationen von ukrainischen Beamten.

Ziel der ukrainischen Truppen sei es, die so genannte Landbrücke zwischen den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten und der Halbinsel Krim zu durchbrechen oder zumindest so weit vorzurücken, dass die strategisch wichtige Halbinsel in Reichweite der ukrainischen Artillerie liegt.

Der Veröffentlichung zufolge könnte die neue Operation der Verteidigungskräfte, sofern sie erfolgreich ist, eine bis drei Wochen dauern.

„Dies ist ein großer Test“, sagte ein US-Beamter.

Wie zwei Pentagon-Beamte feststellten, liegt der Schwerpunkt der ukrainischen Gegenoffensive, die nun schon seit fast zwei Monaten andauert, im Südosten des Landes, wo Tausende von Verstärkungen, von denen viele vom Westen ausgebildet und ausgerüstet wurden und bisher in Reserve gehalten wurden, in die Schlacht strömen.

Kurz gesagt, die Front bei Saporischschja ist eine der drei Achsen der ukrainischen Gegenoffensive. Eines der militärischen Ziele der Ukraine ist es, das Asowsche Meer zu erreichen und einen Keil zwischen die von Russland besetzten Gebiete im Süden und Osten der Ukraine zu treiben.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass die ukrainische Gegenoffensive mangels ausreichender Bewaffnung und Ausbildung des ukrainischen Militärs in eine Pattsituation geraten könnte

Langsam. Der Westen kritisiert die Gegenoffensive der Ukraine