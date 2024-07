Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Privatisierung der staatlichen Ölpipeline in Richtung Samara und Westen im Jahr 2015 illegal war.

Der ehemalige ukrainische Abgeordnete Wiktor Medwedtschuk und seine Komplizen werden im Fall der Ölpipeline Samara – Westliche Richtung unter vier Artikeln verdächtigt. Dies teilte der Sicherheitsdienst der Ukraine am 24. Juli mit.

Die Ermittlungen haben die Illegalität der Privatisierung der staatlichen Ölpipeline Samara-Westliche Richtung im Jahr 2015 bewiesen.

„Nun wird der Verdacht auf den Ex-Parlamentarier Wiktor Medwedtschuk und vier Vertreter der ehemaligen Führungsspitze von Prykarpatzapadtrans gelenkt, die die Ölpipeline in Besitz genommen und verwaltet haben“, heißt es in der Mitteilung des Sicherheitsdienstes der Ukraine.

Der Organisator des illegalen Privatisierungsplans war der ehemalige ukrainische Abgeordnete Wiktor Medwedtschuk, der vom Sicherheitsdienst der Ukraine des Verrats verdächtigt wird. Den verfügbaren Daten zufolge begann er 2015 mit der Umsetzung und handelte in klarer Abstimmung mit der damaligen politischen Führung der Ukraine und der Russischen Föderation. Medwedtschuk bezog Dritte in den Plan ein, die später leitende Positionen in dem Unternehmen erhielten, das die fragliche Pipeline „privatisierte“.

Nachdem sie in den Besitz der „Pipeline“ gelangt waren, stellten Medwedtschuk und seine Komplizen deren Betrieb über das Unternehmen Prykarpatzapadtrans sicher, und die erzielten Gewinne wurden auf die Konten verbundener ausländischer Unternehmen überwiesen und unter sich aufgeteilt.

Die entsprechenden Informationen werden durch die dem Nationalen Antikorruptionsbüro und dem Sicherheitsdienst der Ukraine vorliegenden Beweise sowie durch die Aussage von Wiktor Medwedtschuk selbst gestützt, die vor dem Austausch mit der Russischen Föderation gemacht wurde.

Die vorgerichtlichen Ermittlungen laufen derzeit noch.