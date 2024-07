Mehr als 1,2 Millionen Binnenflüchtlinge erhalten Unterstützung - Ministerium für Wiedereingliederung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es handelt sich um eine monatliche Unterkunftsbeihilfe aus dem Staatshaushalt für Binnenvertriebene.

Die Entschädigung für die Unterbringung im Juli 2024 erhielten mehr als 1,2 Millionen Binnenvertriebene für einen Gesamtbetrag von mehr als 2,8 Milliarden Hrywnja. Dies berichtet das Ministerium für Wiedereingliederung.

Es handelt sich um die monatliche Unterstützung aus dem Staatshaushalt für die Unterbringung von Binnenvertriebenen, die für Menschen mit Behinderungen und Kinder 3 Tausend Hrywnja beträgt, sowie 2 Tausend Hrywnja für alle anderen Binnenvertriebenen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zahlungen an die Binnenvertriebenen im zweiten Zeitraum des Monats Juli in einer Gesamthöhe von mehr als 90 Millionen Hrywnja finanziert wurden. Diese Gelder wurden auf mehr als 12 Tausend persönliche Konten von Binnenflüchtlingen überwiesen. Darunter sind auch Binnenvertriebene, die in der ersten Zahlungsperiode im Juli nicht die zugewiesene finanzielle Unterstützung für die Unterkunft erhalten haben.