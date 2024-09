Mehr als 16 Tausend Menschen waren auf der Krim ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 16 Tausend Menschen auf der vorübergehend besetzten Krim blieben ohne Strom. Dies berichtet rosSmedia am 16. September unter Berufung auf die sogenannten „lokalen Behörden“.

Es wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund eines technischen Fehlers in den Netzen des staatlichen Einheitsunternehmens Krymenergo zu einem Stromausfall in der Stadt Saki, Novoozernoe (Evpatoria – Anm. d. Red.) kam.

In Saki sind 51 Umspannwerke (12,4 Tausend Menschen), in Novoozernoye – 10 Umspannwerke (3,9 Tausend Menschen) stromlos.

Die Notfallteams arbeiten vor Ort. Wann die Stromversorgung wiederhergestellt wird, ist nicht bekannt.

Wir erinnern daran, dass nach dem groß angelegten Streik Russlands am 26. August in der Ukraine schwere Stromausfälle herrschten. Die Situation mit dem Licht hat sich erst in den letzten Tagen verbessert.