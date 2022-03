Mehr als 20.000 Menschen demonstrierten in Berlin zur Unterstützung der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mehr als 20.000 Menschen haben in Berlin zur Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Einmarsch demonstriert, berichtet die Berliner Zeitung.

Die Demonstranten zogen in einer großen Kolonne durch das Stadtzentrum in Richtung Brandenburger Tor. Unter den Demonstranten waren sowohl junge als auch ältere Menschen sowie Familien mit Kindern.

Viele Teilnehmer trugen blaue und gelbe Luftballons. Andere trugen Transparente mit der Aufschrift „Stop the War“, „Peace“, „Where’s the Vaccine Against War“ und beschimpften den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nach Angaben der Polizei nahmen 20.000 bis 30.000 Menschen an der Kundgebung teil. Ein Bündnis aus organisierenden Gewerkschaften, Kirchen, Umweltinitiativen und Friedensgruppen bezifferte die Zahl der Teilnehmer auf 60.000.

Tausende von Menschen demonstrierten auch in Stuttgart, Hamburg, Frankfurt und Leipzig. Vor vierzehn Tagen, drei Tage nach Kriegsausbruch, gingen in Berlin über 100.000 Menschen auf die Straße…