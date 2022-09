Mehr als 23 Tausend Chassidim sind in Uman angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Seit Sonntagmorgen sind bereits mehr als 23 Tausend chassidische Pilger in der Ukraine eingetroffen. Dies teilte die Vereinigte Jüdische Gemeinde der Ukraine mit.

„Nach Angaben der OEOU sind am Morgen des 25. September bereits mehr als 23 Tausend Pilger eingetroffen. Die Rabbi-Nachman-Stiftung hat zusammen mit den Behörden die Pilgerfahrt in hervorragender Weise organisiert, und die Strafverfolgungsbehörden haben für ein hohes Maß an Sicherheit gesorgt“, heißt es in der Erklärung.