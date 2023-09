11 Tausend Chassidim sind bereits in Uman angekommen - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Morgen des 13. September sind bereits 11 Tausend chassidische Pilger in Uman in der Region Tscherkassy zum Rosch Haschana-Fest eingetroffen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Uman, Igor Miklashchuk, mit, wie Ukrinform berichtet.

Ihm zufolge werden insgesamt bis zu 30 Tausend Pilger erwartet.

Letztes Jahr kamen trotz des Krieges in der Ukraine 29.000 Chassidim nach Uman, um Rosch Haschana zu feiern.