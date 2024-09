In Uman wurde eine besondere Einreiseregelung eingeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Sicherheitsmaßnahmen in der Stadt werden an Rosh Hashanah verstärkt. Die Behörden baten um Verständnis für die Einschränkungen.

In der Region Tscherkassy wurde wegen der Ankunft der chassidischen Pilger an Rosch Haschana eine Sonderregelung für die Einreise und den Verkehr in der Stadt eingeführt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Tscherkassy, Igor Taburets, am Montag, den 23. September mit.

Bis zum heutigen Tag sind bereits mehr als 1500 Pilger eingetroffen.

„Uman. Seit heute gilt eine Sonderregelung für die Ein- und Ausreise sowie die Bewegung in der Stadt. Im Wesentlichen handelt es sich um Kontrollverfahren, wie im letzten Jahr. Wir haben uns technisch etwas verstärkt. Unsere Sicherheits- und Verteidigungskräfte arbeiten in einem verstärkten Modus. Trotz der Warnungen sind heute bereits mehr als 1.500 Pilger gekommen“, sagte Taburets.

Er erklärte, dass der gesamte Maßnahmenkomplex für die Sicherheit der Anwohner und Besucher getroffen wird. Er bittet daher dringend um Verständnis für die Einschränkungen.

Wir erinnern daran, dass seit Anfang September in der Region Tscherkassy chassidische Pilger eintreffen, um das jüdische Neujahrsfest Rosch Haschana zu feiern, das dieses Jahr im Oktober begangen wird.

Zuvor hatte das ukrainische Außenministerium chassidische Pilger gebeten, während der diesjährigen Rosch Haschana-Feierlichkeiten nicht nach Uman zu reisen.