Die Russische Föderation hat Shaheds auf die Ukraine abgeschossen: Wo fliegen sie?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des Mittwochs, 6. Dezember, haben die Russen von Süden her Angriffsdrohnen auf das Gebiet der Ukraine gestartet. In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen.

Die ukrainische Luftwaffe meldete, dass sich mehrere Gruppen von „Shaheds“ im Norden von Cherson in Richtung der Region Mykolajiw bewegen.

Jüngsten Berichten zufolge wurden unbemannte Luftfahrzeuge im Süden der Region Tscherkassy in Richtung Uman gemeldet.

Überwachungsgruppen melden auch die Bewegung von mindestens einer Drohne in Richtung der Region Winnyzja.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht zum 6. Dezember der Luftalarm die meisten Regionen der Ukraine erfasste.

Am Morgen meldete die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, dass die russischen Truppen 50 unbemannte Flugzeuge vom Typ Shahed-136/131 über der Ukraine abgeschossen haben. Davon konnten 41 zerstört werden.