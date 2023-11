Mehr als 600 Granaten landeten im Laufe des Tages in der Region Cherson und töteten und verletzten Menschen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Vortag, dem 2. November, beschoss der Feind die Region Cherson 108 Mal mit 602 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Panzern, unbemannten Flugzeugen und der Luftfahrt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

Es wird berichtet, dass 71 Granaten auf das regionale Zentrum abgefeuert wurden.

Außerdem wurden 13 Einschläge von gelenkten Luftbomben auf die Siedlungen der Region registriert. Treffer gab es in den Bezirken Beryslaw und Cherson.

Die Treffer wurden in Wohnvierteln von Siedlungen in der Region, auf dem Gelände einer Bildungseinrichtung und eines Unternehmens im Bezirk Beryslawsky sowie auf eine Fabrik in Cherson verzeichnet.

In der Region Cherson wurden im Laufe des Tages durch feindlichen Beschuss eine Person getötet und vier weitere verwundet.