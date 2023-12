Mehr als 600 Siedlungen in der Ukraine wurden stromlos geschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund des schlechten Wetters und der Feindseligkeiten in der Ukraine wurden 610 Siedlungen stromlos geschaltet, und in keiner der Regionen gibt es Einschränkungen bei der Stromversorgung. Dies teilte das Ministerium für Energie am 17. Dezember mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der ungünstigen Wetterbedingungen (böige Winde, Schneefälle und Vereisung) die Verbraucher in den Regionen Charkiw und Donezk ohne Spannung bleiben.

Aufgrund der Feindseligkeiten und aus technischen Gründen gibt es in 446 Siedlungen in sieben Regionen kein Licht.

„Ein Stromdefizit für die vergangenen 24 Stunden wurde nicht verzeichnet und ist auch für die laufenden Stunden nicht vorgesehen. Die von ukrainischen Kraftwerken erzeugte Elektrizität reicht aus, um den Bedarf der Verbraucher zu decken“, betonte das Ministerium.

Wir erinnern daran, dass die Stromingenieure am Abend des 16. Dezember das Licht für fast 130 Tausend Verbraucher in der Region Donezk, die aufgrund des schlechten Wetters keinen Strom hatten, wieder eingeschaltet haben.