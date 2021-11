Mehr Kameras zur Aufzeichnung von Verkehrsverstößen werden in der Ukraine installiert - SN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In naher Zukunft werden bis zu zweitausend Videokameras zur automatischen Aufzeichnung von Verkehrsverstößen auf den Hauptstraßen der Ukraine installiert werden. Dies am Donnerstag, 18. November in einer Live-Sendung der Talkshow „Das Recht auf Freiheit“ auf TV-Kanal „1 1“ sagte MP und Leiter der Fraktion Diener des Volkes in der Werchowna Rada David Arachamija.

„Die Ukraine ist die Nummer eins in Europa, was die Zahl der Verkehrstoten angeht. Jedes Jahr sterben mehr Menschen auf den Straßen als bei der Terrorismusbekämpfung. Das ist ein großes Problem in unserem Land“, sagte Arachamija.

Er erinnerte daran, dass eine Reihe von Straßen bereits mit Kameras ausgestattet sind, die Verkehrsverstöße automatisch aufzeichnen.

„Wir haben das erste Experiment durchgeführt, Kameras installiert und automatische Feinaufnahmen dieser Kameras gemacht. Wir haben dieses Experiment durchgeführt und gesehen, wie es sich auf die Zahl der Verkehrstoten auswirkt. Sie verringert die Sterblichkeitsrate. Und ab dem nächsten Jahr werden wir dieses Experiment auf das ganze Land ausweiten, mit mehr als 2000 Kameras. Wir haben ein ehrgeiziges Ziel: Wir wollen die Zahl der Verkehrstoten in den nächsten zwei Jahren halbieren“, erklärte der Abgeordnete…