Ein Meteorologe hat verraten, wie der Sommer in der Ukraine werden wird

Dieser Sommer in der Ukraine wird warm sein, aber wir sollten keine ungewöhnlich hohen Temperaturen erwarten. Die durchschnittliche Sommerlufttemperatur wird wahrscheinlich nur 1-2 Grad über der Norm liegen. Das sagte die Meteorologin Vera Balabukh in einem Interview mit Channel 24 am Sonntag, den 21. April.

Sie erklärte, dass während der Sommersaison Luftmassen vom Atlantik dominieren werden, die mäßige Feuchtigkeit und Hitze in die Ukraine bringen werden.

„Perioden mit anhaltend heißem Wetter sind unwahrscheinlich“, bemerkte sie.

Balabukh fügte hinzu, dass für den Sommer keine ungewöhnlich großen Niederschlagsmengen vorhergesagt werden.

„Es ist wahrscheinlich, dass die Niederschläge für die Saison im Rahmen der Klimanorm liegen werden“, sagte sie.

Die Meteorologin fügte hinzu, dass das unbeständigste Wetter in der Ukraine im Juli zu erwarten sei. Dann sollten sich die Ukrainer auf starken Wind bis hin zu Niederschlägen einstellen.

„In diesem Monat wird es viele Regengüsse, Gewitter, Hagel und Sturmböen geben“, warnte sie.

Erinnern Sie sich, der März 2024 war wärmer als jeder vorherige März in der Geschichte der Beobachtungen. Die Durchschnittstemperatur im März 2024 betrug 14,14 Grad Celsius und lag damit ein Zehntel Grad über dem bisherigen Rekord von 2016.

