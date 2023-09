Die Meteorologen haben das Wetter für diese Woche vorausgesagt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Für die kommenden Tage wird im Westen und Norden der Ukraine Regen mit Gewittern vorhergesagt. Zugleich wird eine leichte Abkühlung erwartet. Dies meldet das Ukrhydrometcenter am 18. September.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den nächsten drei Tagen meist ohne Niederschlag sein wird, sondern nur in den westlichen Regionen während des Tages 19 und Nacht 20 September, und in einigen Orten im Norden des Landes während des Tages 20 September werden kurze Regenfälle, manchmal mit Gewitter sein.

Am 22. September werden in der Karpatenregion stellenweise kurze Regenfälle vorhergesagt.

Der Wind wird aus südlichen Richtungen kommen, mit 5-10 m/s.

Die Lufttemperatur in der Nacht wird +8… +14 Grad, an der Meeresküste und in Transkarpatien – bis zu +17. Tagsüber schwankt die Temperatur zwischen +22 und +27. Zur gleichen Zeit wird es morgen in den westlichen Regionen +16…+21 Grad warm.