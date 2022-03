Metinvest wird Schutzwesten, Helme und Erste-Hilfe-Ausrüstungen für die Territorialverteidigung kaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Metinvest-Gruppe wird Schutzausrüstungen für die ukrainische Territorialverteidigung im Wert von 10 Millionen Euro kaufen, teilte der Pressedienst des Unternehmens am Samstag, den 5. März mit.

Der Kauf wird in mehreren Schritten erfolgen. Die erste Phase umfasst den Kauf von 2.800 in Polen hergestellten Schutzwesten der dritten und vierten Klasse und 500 in der Türkei hergestellten Erste-Hilfe-Kits.

Die zweite Phase umfasst den Kauf von Schutzwesten, Erste-Hilfe-Kits und Schutzhelmen für die Terrorabwehr.

„Die territoriale Verteidigung ist eine zuverlässige Stütze und der Stolz der Ukraine. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schutz unseren Jungs helfen und sie gesund und lebendig erhalten wird“, erklärte das Unternehmen…