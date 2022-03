Das Militär hat eine Eliteeinheit der Russischen Föderation gefangen genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat in der Nähe von Charkiw eine Eliteeinheit der Russischen Föderation besiegt und gefangen genommen. Dies teilte Olexij Arestovich, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am Mittwoch, den 2. März, mit.

„Eine zweite Eliteeinheit der russischen Armee ist in der Nähe von Charkiw besiegt und gefangen genommen worden. Das ist die 1. Panzerarmee – die Taman-Division, die Kantemirov-Division und so weiter“, sagte er.

Arestovich fügte hinzu, dass auch andere Einheiten der Bewohner Verluste erleiden.

„Und über den Rest braucht man gar nicht zu reden. Heute sind Kompanieoffiziere gefangen genommen worden – Panzerbataillonskommandeure, stellvertretende Regimentskommandeure und so weiter. Und jetzt weinen sie, knien nieder und sagen: „Wir wussten es nicht“. Sie haben nicht einmal ihre Legenden richtig vorbereitet“, sagt der Berater des Präsidenten.

Im Zusammenhang mit den taktischen Fehlern des Gegners verwies er auf die Konzentration von 55-60% der russischen Truppen um Charkiw und Kiew, während in anderen Regionen (im Süden, im Zentrum und im Gebiet der Joint Force Operation) „riesige Löcher“ entstanden.

„Die Löcher werden sich in die Tatsache verwandeln, dass sie versuchen, einige Aufgaben durch Kompanie- oder Bataillonsgruppen (d.h. 200 – 400, 600 Mann) zu lösen. Dreimal versuchten sie, diese Aufgaben in Richtung Krywyj Rih und in der Nähe von Mykolajiw zu lösen, wurden getroffen und fast vollständig zerstört“, so Arestovich.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, die russische Armee greife absichtlich zivile Ziele an, indem sie Bomben und Granaten auf sie abwirft…