Minister sagt, wie viele Ukrainer durch russische Minen getötet wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit Beginn der groß angelegten Invasion der Russischen Föderation wurden 887.610 Menschen verletzt und 277 Menschen starben, nachdem sie durch Minen und andere explosive Gegenstände, die die Russen in der Ukraine hinterlassen haben, in die Luft gesprengt wurden. Unter den Toten sind auch 14 Kinder. Dies gab der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko heute, am 11. Januar, bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die meisten Opfer – in den Regionen Charkiw, Cherson und Mykolajiw.

„Die Bombenentschärfungseinheiten der Organe des Systems des Innenministeriums arbeiten kontinuierlich daran, das ukrainische Land so schnell wie möglich zu räumen. Fast 755 Tausend explosive Objekte wurden bereits entschärft. Aber etwa ein Drittel des ukrainischen Territoriums ist immer noch kontaminiert. Nähern Sie sich niemals verdächtigen Funden und berühren Sie sie nicht. Melden Sie sie dringend dem staatlichen Notdienst oder der Polizei“, heißt es in der Botschaft des Ministers.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nähe der Küste der Region Mykolajiw im Schwarzen Meer auf einer Mine ein Mann explodiert ist.