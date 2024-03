Das Ministerkabinett hat eine Erhöhung der Verbrauchssteuer auf Kraftstoff beschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat eine schrittweise Anhebung der Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe bis 2028 vorgeschlagen. Die Verbrauchssteuersätze werden sich dem in der Europäischen Union festgelegten Mindestniveau annähern. Dies teilte der Pressedienst des Finanzministeriums am Freitag, den 22. März mit.

„Die Revision der Verbrauchssteuern ist auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die nationale Gesetzgebung an die Gesetzgebung der Europäischen Union anzunähern, was im Zusammenhang mit der Erlangung des Status der Ukraine als Kandidatenland für die Mitgliedschaft in der EU von Bedeutung ist“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzentwurfs dem Staatshaushalt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 zusätzliche Einnahmen von durchschnittlich 1,6 Milliarden Hrywnja pro Monat bescheren wird. Davon entfallen 1,3 Milliarden Hrywnja auf die Verbrauchssteuer und 292 Millionen Hrywnja auf die Mehrwertsteuer.

Zeitplan für die Erhöhung der Verbrauchssteuersätze auf Kraftstoff (Euro pro 1.000 Liter). Foto: Finanzministerium

„Dies ist wichtig, um die Sicherheit des Landes zu unterstützen, da alle eigenen Einnahmen in den Sicherheits- und Verteidigungssektor fließen“, sagte das Finanzministerium.