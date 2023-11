Ministerkabinett ernennt amtierenden Minister für Sport

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat einen amtierenden Minister für Jugend und Sport ernannt. Matvei Bednyy ist nun der amtierende Minister. Dies teilte der Pressedienst der Regierung am Donnerstag, den 9. November mit.

„Auf seiner Sitzung am 9. November hat das Ministerkabinett eine Verordnung über die vorübergehende Übertragung der Aufgaben des Ministers für Jugend und Sport an den stellvertretenden Minister Matvei Bedny verabschiedet“, heißt es in der Mitteilung der Regierung.

Es ist bekannt, dass Matvei Bedny ab 2020 den Posten des stellvertretenden Ministers für Jugend und Sport innehatte.

Zuvor arbeitete er als Chefspezialist der Abteilung für vorrangige nicht-olympische Sportarten der Abteilung für Körperkultur und nicht-olympische Sportarten sowie als Direktor der Abteilung für Körperkultur und nicht-olympische Sportarten des Ministeriums für Jugend und Sport der Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Werchowna Rada am 9. November Vadym Guttsayt aus dem Amt des Ministers für Jugend und Sport entlassen hat. Gestern ist er selbst zurückgetreten, weil er sich auf seine Arbeit im Nationalen Olympischen Komitee der Ukraine konzentrieren wollte.