Das Ministerkabinett hat Frauen dazu aufgefordert, Männerberufe zu erlernen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Arbeitskräftemangel in der Ukraine macht sich bei Lkw-, Bus- oder sogar Traktorfahrern sowie bei Ordnungshütern bemerkbar.

Infolge des durch die Mobilisierung verursachten Arbeitskräftemangels muss die Ukraine die Frauen auf „männliche“ Berufe umorientieren, denn dem Staat fehlen Arbeitskräfte. Dies erklärte Wirtschaftsministerin Yulia Sviridenko bei einem Treffen mit der Präsidentin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Odile Renault-Basso am Donnerstag, den 6. Juni, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

„Die Mobilisierung von Spezialisten für die Streitkräfte ist zu einer Herausforderung für die ukrainische Wirtschaft geworden. Daher ist es jetzt notwendig, den Programmen zur Umschulung der an der Heimatfront verbliebenen Ukrainer für Berufe, die am meisten gefragt sind, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In erster Linie geht es dabei um Frauen, die bereits die Berufe des Personenschützers, des LKW-, Bus- und Traktorfahrers beherrschen“, erklärte Sviridenko.

Die Ministerin betonte, dass die Umschulung von Fachkräften zusammen mit der Beschäftigung von Veteranen die größten Herausforderungen für die Regierung auf dem Arbeitsmarkt darstellen.

Sie fügte hinzu, dass die EBRD die Möglichkeit prüfen wird, die Umsetzung entsprechender Umschulungsprogramme sowohl seitens der Regierung als auch der ukrainischen Wirtschaft finanziell zu unterstützen.

Die Personalknappheit auf dem Arbeitsmarkt verschärft sich: Es gibt mehr freie Stellen, die Zahl der Bewerber sinkt, so dass der Wettbewerb weiter abnimmt.