Das Ministerkabinett hat den Leiter des Staatlichen Notfalldienstes und seinen Stellvertreter ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett hat einen neuen Leiter des Staatlichen Notfalldienstes der Ukraine und seinen Stellvertreter ernannt. Wer wird die Behörde leiten?

Dies teilte Taras Melnychuk, der Ständige Vertreter des Ministerkabinetts der Ukraine in der Werchowna Rada, auf seinem Telegramkanal mit.

Die Regierung hat Andrij Danik zum Leiter des Staatlichen Notfalldienstes und Witalij Myronyuk zu seinem Stellvertreter ernannt.

Das Ministerkabinett hat außerdem Alla Horbatiuk von ihrem Posten als stellvertretende Leiterin des staatlichen Arbeitsdienstes der Ukraine entlassen.

Darüber hinaus billigte das Kabinett die Ernennung von Jurij Dudka zum Leiter der staatlichen Bezirksverwaltung von Zolotonosha in der Region Tscherkassy.

Am 8. September 2023 betraute das Ministerkabinett Andrij Danik vorübergehend mit den Aufgaben des Ersten Stellvertretenden Leiters des SES.

Am 28. Januar 2020 wurde Andrij Danik zum Leiter des Staatlichen Notdienstes der Ukraine in der Region Tscherkassy ernannt. Zuvor war er stellvertretender Leiter der Hauptabteilung des Staatlichen Notdienstes der Ukraine im Gebiet Donezk. Danik wurde am 26. Oktober 1978 in Kropyvnytskyj geboren. Im Jahr 2002 absolvierte er das nach den Helden von Tschernobyl benannte Institut für Brandschutz des Innenministeriums der Ukraine in Tscherkassy.

Am 25. August 2023 beschloss die Regierung, Serhii Kruk aus dem Amt des Leiters des SES zu entlassen. Serhii Kruk wurde am 16. Februar 2022 zum Leiter des Dienstes ernannt. Zuvor war er seit November 2021 kommissarischer Leiter des Staatlichen Notstandsdienstes der Ukraine gewesen. Wladimir Demchuk, stellvertretender Leiter des Dienstes, fungierte als Leiter des SES.