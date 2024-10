Das Ministerkabinett hat den wirtschaftlichen Vorbehalt genehmigt - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es ist geplant, von der Kritikalität des Unternehmens zur Kritikalität des Arbeitnehmers mit monatlicher Bestätigung des Gehalts überzugehen, so Jaroslaw Schelesnjak.

In der Regierung beschlossen, ein Modell der wirtschaftlichen Reservierung von Mobilisierung in der Ukraine einzuführen. Dies berichtete ein Mitglied des Finanzausschusses der Werchowna Rada, Jaroslaw Schelesnjak, am Freitag, den 4. Oktober, im Telegram.

Ihm zufolge sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Witalij Kindratov während einer Sitzung des Ausschusses, dass die Einführung der wirtschaftlichen Reservierung eine monatliche Meldung der persönlichen Einkommensteuer (PIT) anstelle der derzeitigen vierteljährlichen erfordert.

„Er sagte, dass sie das wirtschaftliche Buchungsmodell definitiv einführen werden. Die Entscheidung ist getroffen worden. Es werden jetzt mehrere Modelle (drei) in Betracht gezogen. Wir warten auf die „Entscheidung der politischen Führung“„, sagte Schelesnjak und bezog sich dabei auf den stellvertretenden Wirtschaftsminister.

Der Abgeordnete präzisierte, dass geplant ist, von der Kritikalität des Unternehmens zur Kritikalität des Mitarbeiters überzugehen.

„Angeblich für ein Jahr, aber mit monatlicher Bestätigung der Löhne“, fügte er hinzu.

Schelesnjak sagte auch, dass der Ausschuss den Übergang zur monatlichen Berichterstattung im Steuergesetzentwurf #11416d für die zweite Lesung unterstützt. Dies ist angeblich für wirtschaftliche Buchungen notwendig.