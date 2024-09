Am Montag werden die stärksten Stromabschaltungen ab 16:00 Uhr angewendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Montag, den 2. September, werden den ganzen Tag über stündliche Stromausfälle angesetzt, wobei die niedrigste Leistung am Abend erreicht wird.

Dies berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenerho.

Nach Angaben von Ukrenerho werden ein bis zwei Runden von Stromabschaltungen zu verschiedenen Zeiten durchgeführt:

00:00 – 16:00 – eine Runde von Stromausfällen;

16:00 – 24:00 – zwei Runden Stromausfälle.

Die Verbraucher in jeder Region, die nicht in der Liste der kritischen Infrastruktureinrichtungen aufgeführt sind, werden in 6 Warteschlangen (Gruppen) unterteilt. Die Anwendung von Beschränkungen auf drei Warteschlangen bedeutet, dass die Hälfte der Verbraucher in jeder Region stündlichen Ausfallplänen unterliegt. Vier Warteschlangen bedeuten, dass bis zu 70% der Verbraucher in jeder Region eingeschränkt sind.

Wenn Oblenergos eine Stufe von Ausfallplänen anwenden, bedeutet dies 4 Stunden Einschränkungen pro Tag, zwei Stufen – 8 Stunden Einschränkungen, drei Stufen – 12 Stunden Einschränkungen, vier Stufen – mehr als 12 Stunden Einschränkungen.

Es liegt in der Verantwortung des regionalen Stromversorgungsunternehmens, diese Last über den Tag zu verteilen und die Länge der Warteschlange zu bestimmen.

