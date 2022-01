JP Morgan erwartet wegen der Ukraine einen Ölpreis von 150 Dollar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Analysten von JP Morgan, einer der größten Banken der Welt, glauben, dass die Ölpreise aufgrund der Situation um die Ukraine deutlich steigen könnten, schreibt Bloomberg. Das Unternehmen simulierte eine Situation, in der die Kosten für ein Barrel Öl 150 $ pro Barrel erreichen.

„Die jüngsten geopolitischen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine erhöhen das Risiko eines signifikanten Wachstums in diesem Quartal“, so die Analysten.

Sollte der Ölpreis die genannte Marke erreichen, könnte das weltweite BIP-Wachstum in der ersten Jahreshälfte auf 0,9 Prozent sinken (derzeit wird mit einem Wachstum von 4,1 Prozent gerechnet), warnten Wirtschaftsexperten.

Die Inflation könnte sich bei einem solchen Szenario auf 7,2 Prozent statt der prognostizierten drei Prozent fast verdoppeln. Das würde die Zentralbanken der Welt zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik zwingen.

„Schocks auf dem Ölmarkt haben in der Vergangenheit wiederholt zyklische Abschwünge [in der Wirtschaft] verursacht“, erklärte JP Morgan.

Die Analysten erklärten, dass sie die Auswirkungen eines militärischen Konflikts zwischen der Ukraine und Russland auf den Finanzmarkt sowie die Folgen möglicher US-Sanktionen gegen Moskau im Falle eines Einmarsches nicht in ihre Prognosen einbezogen hätten.

Am 18. Januar erreichte der Preis für ein Barrel der Sorte Brent zum ersten Mal seit Oktober 2014 die Marke von 88 US-Dollar. Bloomberg brachte den Anstieg mit den zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten in Verbindung, insbesondere mit dem jüngsten Drohnenangriff jemenitischer Hussiten in Abu Dhabi.

Zuvor hatte der Energiekommissar der Europäischen Kommission, Kadri Simson, geopolitische Spannungen als einen der Gründe für die hohen Gaspreise genannt…