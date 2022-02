Für morgen ist eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates geplant

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für Mittwoch, den 23. Februar, ist eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates angesetzt. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, erklärte am Dienstag, 22. Februar, gegenüber der Ukrajinska Prawda.

Er weist darauf hin, dass die Sitzung um 10:00 Uhr beginnen wird.

Danilow stellte fest, dass alle Mitglieder des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates an ihren Arbeitsplätzen sind.

Zuvor hatte er erklärt, dass der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat am 21. Februar, dem Tag, an dem Russland bestimmte Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk anerkannte, in einen 24/7-Arbeitsmodus versetzt wurde, so Danilow.

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine ist nach der geltenden ukrainischen Verfassung das Koordinierungsgremium des ukrainischen Präsidenten für Fragen der nationalen Sicherheit und Verteidigung.

Zuvor hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Olexij Danilow, bei einem Briefing erklärt, die Ukraine sei bereit, Flüchtlinge aus den besetzten Gebieten der Regionen Donezk und Luhansk aufzunehmen…