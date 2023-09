Musk hat Starlink vor dem Angriff nicht abgeschaltet Bewaffnete Kräfte der Ukraine - Hauptdirektion des Geheimdienstes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der US-Milliardär Elon Musk hat die Satellitenverbindung Starlink über der vorübergehend besetzten Krim nicht abgeschaltet, um einen Angriff ukrainischer Bodendrohnen auf die russische Flotte in Sewastopol zu vereiteln.

Kyrylo Budanow, Leiter der Hauptabteilung für Aufklärung des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte in einem Interview mit The WarZone.

„Es ist wahr, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen über der Krim abgeschaltet hat. Aber es gibt auch eine andere Seite der Wahrheit. In diesem speziellen Fall, über den alle reden, wurde die Verbindung zur Krim unterbrochen, aber nicht in diesem speziellen Moment. Die Unterbrechung dauerte einen Monat. Ich bin mir absolut sicher, dass es während der gesamten ersten Phase des Krieges überhaupt keine Abdeckung gab (Starlink über der Krim – Anm. d. Red.)“, sagte er.

Seitdem die Satellitenkommunikation über die besetzte Halbinsel wieder eingeschaltet wurde, hat es laut Budanow keine neuen Ausfälle mehr gegeben. Gleichzeitig erinnerte der Chef der Hauptnachrichtendirektion daran, dass es Musk und seinem Unternehmen zu verdanken ist, dass die ukrainische Armee über eine gute Kommunikation an der Front verfügt.

„Sehen Sie, Starlink ist in Privatbesitz einer Privatperson. Ja, wir nutzen seine Produkte und Dienstleistungen in großem Umfang. Die gesamte Kontaktlinie kommuniziert bis zu einem gewissen Grad über seine Produkte und Dienste miteinander. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass es ohne diese Dienste und Produkte eine Katastrophe wäre“, so der Leiter der Generaldirektion für Nachrichtendienste.