In Mykolajiw sprengte ein Mann eine Granate in einer Wohnung

In Mykolajiw hat ein Mann in der Wohnung eines mehrstöckigen Gebäudes in der Krylov Street eine Granate gezündet, ohne dass er verletzt wurde. Darüber berichtet am 13. Februar die Polizei des Gebiets Mykolajiw.

Über die Explosion in Mykolajiw Bezirk Polizeiabteilung berichtet am Nachmittag am 11. Februar 55-jährige Bewohner.

Am Tatort fanden die Ordnungskräfte heraus, dass ein 23-jähriger Mann im Rausch eine Granate in die Wohnung geworfen hatte, in der er lebt.

Durch die Explosion wurden die Eingangstüren und das Badezimmer in der Wohnung des Eindringlings beschädigt.

Der Mann wurde verhaftet. Bei der Durchsuchung des Hauses der Figur fand und beschlagnahmte die Polizei drei Granaten, zwei Zünder und 54 Schuss Munition für automatische Waffen.

Die Ermittler gaben den Festgenommenen wegen des Verdachts auf illegalen Umgang mit Waffen, militärischen Vorschriften oder Sprengstoff bekannt.

Ihm drohen bis zu 7 Jahre Haft. Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, die Wege der Bewaffnung des Mannes zu ermitteln. In naher Zukunft wird das Gericht über sein Maß an Zurückhaltung entscheiden.

Wir erinnern daran, dass in Kiew ein Mann verurteilt wurde, der eine Granate im Kyoto-Park in die Luft gejagt hat.