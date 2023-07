In Mykolajiw versuchten Männer, eine Streugranate zu demontieren: Es gab eine Explosion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw am Samstag, dem 29. Juli, gab es eine Explosion – fünf Männer haben sich dafür entschieden, eine Streuschale zu demontieren. Darüber hat der Kopf des GU der nationalen Polizei im Gebiet von Mykolajiw Sergey Shaikhet in Telegram berichtet.

„Morgenexplosion im privaten Sektor in einem der Bezirke von Mykolajiw ist nicht ein „Flug“. Das Ereignis ereignete sich auf der Straße Nagornaya, wo der Besitzer eines der Privathäuser und vier weitere seiner Bekannten beschlossen, eine Streugranate zu demontieren“, schrieb er.

Infolgedessen detonierte die Granate. Die Männer erlitten Schrapnellwunden unterschiedlichen Schweregrades und befinden sich im Krankenhaus.

„Hier ist so eine lächerliche Tat, die fünf Menschen das Leben kosten könnte. Jetzt ist die Polizei dabei, die Herkunft der Granate zu ermitteln“, so Shaikhet.