In Mykolajiw waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mykolajiw waren in der Nacht von Sonntag auf Montag Explosionen zu hören. Zu diesem Zeitpunkt wurde in der Region ein Luftangriffsalarm ausgelöst. Dies berichtete Suspilne am Montag, den 19. September.

Die Bewohner wurden aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben oder die „Zwei-Wände-Regel“ zu befolgen.

Genauere Informationen darüber, ob es sich um „Ankünfte“ oder Luftabwehr handelte, liegen noch nicht vor.

Gleichzeitig wurde auch in Odessa und der Region Luftschutzalarm ausgerufen. Darüber hinaus wird in den sozialen Medien von Explosionen in Nikopol in der Region Dnipropetrowsk berichtet, aber es gibt noch keine offiziellen Informationen…