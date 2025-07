Angriff auf Krywyj Rih: Fotos von den Folgen sind erschienen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Häuser, Geschäfte und Sonnenkollektoren wurden in Krywyj Rih infolge eines russischen Drohnenangriffs beschädigt.

Häuser, Geschäfte und Solaranlagen wurden in Krywyj Rih durch den russischen Drohnenangriff beschädigt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, am Mittwoch, den 23. Juli, auf Telegram mit.

„Über Nacht hat die Region einen weiteren Angriff unbemannter Flugzeuge erlebt. Acht Drohnen, so die PvK, haben die Verteidiger des Himmels abgeschossen“, schrieb er.

Allerdings gab es auch Treffer. In Krywyj Rih wurde ein Privathaus teilweise zerstört, vier weitere wurden beschädigt. Ein Gebäude, das nicht in Betrieb war, ein privates Unternehmen und Solarpaneele fingen Feuer – das Feuer wurde gelöscht. Ein Industrieunternehmen wurde ebenfalls beschädigt.

Im Bezirk Sinelnikovsky wurde ein Bauernhof beschädigt. Landwirtschaftliche Geräte – Traktoren und Mähdrescher – wurden zerstört. Der Einschlag verursachte auch ein Feuer. Ein Geschäft, eine Apotheke, eine Turnhalle, eine Schule, eine kulturelle Einrichtung und ein Verwaltungsgebäude wurden beschädigt.

Wir werden daran erinnern, dass in der Nacht in Krywyj Rih eine Reihe von Explosionen vor dem Hintergrund des Drohnenangriffs zu hören war. In der Stadt wurden mehrere Treffer verzeichnet. Am Abend des 22. Juli führten russische Truppen einen Drohnenangriff auf das Dorf Velikiy Burluk im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw durch. Infolgedessen brach auf dem Markt ein Feuer aus.