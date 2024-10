Nächtlicher Angriff auf die Region Kiew: bekannte Folgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Brände in zwei Bezirken und eine beschädigte Stromleitung bei einem nächtlichen Drohnenangriff in der Region Kiew.

Als Folge eines nächtlichen Drohnenangriffs in der Region Kiew haben Trümmerteile Stromleitungen beschädigt, es kam zu Bränden von Grasflächen. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Ruslan Kravchenko am Freitag, den 25. Oktober in Telegram.

„In einem der Bezirke der Region kam es durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen feindlichen Zielen zu einem Feuer auf dem Grasboden. Das Feuer wurde umgehend gelöscht. In einem anderen Bezirk beschädigten die Trümmer einer feindlichen Drohne eine Stromleitung und verursachten einen Brand von trockenem Holz. Das Feuer wurde gelöscht“, schrieb er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung wurden keine Treffer in kritischen Objekten oder in der Wohninfrastruktur verzeichnet, und es gab keine Opfer unter der Bevölkerung.

Wir erinnern daran, dass die Kräfte der Luftverteidigung in der Nacht alle Angriffsdrohnen zerstört haben, die Russland zum Angriff auf Kiew geschickt hatte.

Als Folge des Luftangriffs in Kiew wurde der Fall von Trümmern registriert – im Stadtteil Darnitsa. Dies führte zu einem Feuer auf der offenen Fläche von Bäumen und Gras. Das Feuer wurde umgehend gelöscht.