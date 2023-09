Nächtlicher Angriff auf die Region Kiew: Mehr als 100 Häuser beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge eines nächtlichen Angriffs von Shaheds auf die Region Kiew wurden 4 Menschen verletzt, mehr als 100 Privathäuser und 30 Wohnungen in 7 Hochhäusern sowie Bildungs- und medizinische Einrichtungen wurden beschädigt, sagte der Vorsitzende der Kiewer Regionalverwaltung Ruslan Kravchenko.

„Infolge des nächtlichen Angriffs der Russen auf Kiewshchyna wurden 4 Menschen verletzt. Alle Verletzten haben die notwendige medizinische Versorgung erhalten. Eine Person befindet sich mit Kopf- und Gliedmaßenverletzungen im Krankenhaus. Andere erlitten leichte Verletzungen. Leben und Gesundheit der Menschen sind nicht bedroht. Darüber hinaus steigt die Zahl der beschädigten Objekte. So wurden in einem der Bezirke der Region mehr als 100 Privathäuser und 30 Wohnungen in 7 mehrstöckigen Gebäuden durch die Druckwelle beschädigt. Insbesondere wurden Fenster, Türen, zerstörte Fassaden und Dächer weggesprengt. Die Folgen werden derzeit beseitigt. Den Eigentümern der Objekte wird jede notwendige Hilfe zuteil“, sagte Kravchenko.

Ebenfalls von der Druckwelle beschädigt wurden die Gebäude der Schule, des Kindergartens, der Gemeindeverwaltung, des Krankenhauses, des Bildungs- und Rehabilitationszentrums, des Busbahnhofs, zweier Geschäfte und eines Lagerhauses. Die meisten Fenster und Türen wurden herausgesprengt.

Er erinnerte auch daran, dass eine Infrastruktureinrichtung durch den Angriff in einem der Bezirke beschädigt wurde.