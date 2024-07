Nächtlicher feindlicher Angriff: Drohnen beschädigten ein Haus in der Region Poltawa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Drohnen haben in der Nacht zum 18. Juli ein ziviles Haus und einen Hof im Bezirk Krementschuk beschädigt.

Das russische Militär hat in der Nacht zum 18. Juli das Gebiet Poltawa mit Drohnen angegriffen – und dabei ein Wohnhaus beschädigt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Philip Pronin in Telegram.

„In dieser Nacht hat der Feind das Gebiet Poltawa mit Drohnen angegriffen. Im Bezirk Krementschuk wurde ein ziviles Haus und ein Hof beschädigt. Nach vorläufigen Informationen, ohne Opfer“, schrieb er.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung forderte die Bewohner auf, die Signale des Luftalarms nicht zu ignorieren.

