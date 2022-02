In der Nähe von Kiew schleppte ein Auto einen Obdachlosen, der an der Anhängerkupplung hing, einen Kilometer weit mit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Stadt Bojarka, Bezirk Fastiwsky, Region Kiew, ereignete sich am Donnerstag, 17. Februar, ein ungewöhnlicher Unfall: Ein Obdachloser verfing sich in der Anhängerkupplung eines Kia Sorento Geländewagens, das Auto bewegte sich und schleifte ihn mit. Dies wurde von der Polizei in der Region berichtet.

Es wird festgestellt, dass die 41-jährige Fahrerin nicht bemerkte, dass der Mann hinter ihrer Motorhaube eingeklemmt war. Sie fuhr etwa einen Kilometer weit, bevor sie ihn sah.

Der Mann verlor durch den Vorfall das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei identifiziert das Opfer und gibt an, dass es 40-45 Jahre alt ist und dunkle Kleidung trug. Die Strafverfolgungsbehörden appellieren an die Anwohner der Gegend, Informationen über den Vorfall und den Obdachlosen selbst zu liefern.

Nachdem alle Umstände des Unfalls festgestellt wurden, wird der Vorfall rechtlich qualifiziert.

Zuvor hatte in der Region Odessa ein betrunkener Fahrer eines Geländewagens ein Mädchen und ihr Kind angefahren, die am Straßenrand standen. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

