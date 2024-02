Nach dem Beschuss wurde das Licht für 10.000 Verbraucher im Donbass wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden haben die Reparaturteams von DTEK das Licht für die Bewohner von 30 Siedlungen in der Region Donezk wiederhergestellt. Sie waren aufgrund des russischen Beschusses stromlos, teilte die Energieholding am Samstag, den 17. Februar mit.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass aufgrund der aktiven Feindseligkeiten in der Region Donezk die Energieinfrastruktur der Region ständig beschädigt wird. Netze und Ausrüstung sind beschädigt.

„Trotz der ständigen Gefahr ist es den Energiearbeitern von DTEK Donezk Power Grids im Laufe des Tages gelungen, die Stromversorgung von 10 354 Familien in 30 Siedlungen an der Frontlinie von Donetschyna wiederherzustellen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stromtechniker fast ununterbrochen arbeiten und die Anlagen und Leitungen wiederherstellen, sobald sie die entsprechende Genehmigung vom Militär erhalten. Jeden Tag arbeiten etwa 70 Brigaden des Energieunternehmens an den Aktualisierungen in der Region.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Stromingenieure von DTEK im Januar 713.000 Verbrauchern, die aufgrund von Beschuss in den Regionen Kiew, Kiew, Donezk, Odessa und Dnipropetrowsk ohne Strom geblieben waren, wieder Licht gegeben haben.