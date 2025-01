Nachrichten vom 30. Januar: Fortsetzung des Waffenbeschaffungsskandals, gefälschte Stromausfälle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Über die Agentur für die Beschaffung von Verteidigungsgütern: Die Agentur meldete, dass Maryna Bezrukova auf Beschluss des Aufsichtsrates wieder als derzeitige Leiterin in das einheitliche staatliche Register eingetragen wurde. Der Nationale Verband der Verteidigungsindustrie der Ukraine (NAUDI) appellierte an den Präsidenten der Ukraine, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine Wolodymyr Selenskyj, unverzüglich in die Situation um die staatliche Beschaffungsagentur für Verteidigung einzugreifen. Ihre Arbeit ist gelähmt. Über die Schulden: Im Jahr 2024 sind die Schulden der Ukraine bei der Weltbankgruppe um 65% auf 22,6 Mrd. $ gestiegen. Über Kiew: Der Kiewer Stadtrat hat mehr als 5 Mrd. Hrywnja zur Unterstützung der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte bereitgestellt. Er beschloss außerdem, den Betrag der einmaligen finanziellen Unterstützung für mobilisierte Kiewer Bürger von 30.000 Hrywnja auf 50.000 Hrywnja zu erhöhen: Ukrenerho widerlegt falsche Informationen über Vorhersagen von Stromversorgungseinschränkungen aufgrund des Kälteeinbruchs. Exklusiv EP Ukrainischer Geländewagen SHERP: Wie ein Auto aus Kiew Amerika, YouTube und Kanye Wests Garage eroberte Ein Mülleimer auf Rädern namens Cheburator entwickelte sich zum weltweit beliebtesten Geländewagen SHERP. Wo liegen die Grenzen seiner Fähigkeiten?