Die Nationalbank hat den durchschnittlichen Kartenscheck in Geschäften und im Internet genannt

Der Betrag der Transaktionen mit Zahlungskarten belief sich im ersten Quartal 2024 auf 1 Billion 489,7 Milliarden Hrywnja.

Im ersten Quartal dieses Jahres betrug der durchschnittliche Scheck bei der Bezahlung mit Karten in Geschäften in der Ukraine 327 Hrywnja, bei der Bezahlung von Waren und Dienstleistungen im Internet – 541 Hrywnja. Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank am Dienstag, den 11. Juni mit.

Der Betrag der Transaktionen (bargeldlos und bar) unter Verwendung von Zahlungskarten in der Ukraine und im Ausland belief sich im ersten Quartal 2024 auf 1 Billion 489,7 Milliarden Hrywnja. Davon beliefen sich die bargeldlosen Transaktionen auf 960,9 Milliarden Hrywnja. Der Anteil der bargeldlosen Transaktionen lag bei 64,5 %.

Im ersten Quartal 2024 entfiel der größte Anteil der Karte-zu-Karte-Transaktionen auf Abrechnungen im Einzelhandelsnetz – 45,1% in Höhe von 433,2 Mrd. Hrywnja. Karte-zu-Karte-Überweisungen machten im ersten Quartal 2024 ein Drittel des Betrags aus (32,9%). Die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen über das Internet – 14,6 %.

Im Berichtszeitraum betrug der durchschnittliche Betrag einer Transaktion:

*

im Einzelhandelsnetz – 327 Hrywnja (im 1. Quartal des letzten Jahres – 344 Hrywnja), * von Karte-zu-Karte-Überweisung – 1.931 Hrywnja (2.133 Hrywnja), * bei Zahlung für Waren und Dienstleistungen im Internet – 541 Hrywnja (460 Hrywnja).