Die Nationale Kommission für staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich hat gegen 18 Stromhändler Geldbußen verhängt

Die Nationale Kommission für die staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich (die Nationale Kommission, die für die staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich zuständig ist) hat gegen 18 Stromhändler Geldstrafen in Höhe von insgesamt 16,881 Millionen Hrywnja verhängt, weil sie gegen die Lizenzbedingungen verstoßen haben. Die Entscheidung wurde auf einer Sitzung der Nationalen Kommission getroffen, die für die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Versorgung zuständig ist, wie Ukrinform am 10. Dezember berichtete.

Es wird darauf hingewiesen, dass Energopartners, EuroEnergy Plus, ONK-Energy, ONK-Group, Ecotech Energy, Online Energy Ukraine, MBS-Engineering und Tiras-Snab die höchsten Geldbußen in Höhe von jeweils 1,7 Millionen Hrywnja erhalten haben.

Ukrenergoexport erhielt 850 Tausend Hrywnja an Geldstrafen; Energotekhkonsalting, Region Posta-Grup Ukrainian Innovative Finance Company erhielten jeweils 357 Tausend Hrywnja; EMA und Utilit Trading erhielten jeweils 340 Tausend Hrywnja. Gegen die Unternehmen Paverstock und Energy Trade Group wurden Geldstrafen in Höhe von jeweils 255 Tausend Hrywnja verhängt; gegen Innovative Technologies 3000 und EC Enoll wurden 85 Tausend Hrywnja verhängt.