Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat wird seine zweite Klausur abhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat wird am 11. Februar in Charkiw tagen, teilte der Pressedienst der Agentur am Mittwoch, den 9. Februar mit.

„In Übereinstimmung mit der Entscheidung des ukrainischen Präsidenten V. Selenskyj findet am 11. Februar 2022 um 15:30 Uhr eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine statt (Charkiw, Sumska-Straße 64, Regionale Staatsverwaltung Charkiw)“, heißt es in der Erklärung.

Das Briefing des Sekretärs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Olexij Danilow wird voraussichtlich um 17:30 Uhr stattfinden.

Die letzte Sitzung des Sicherheitsrates fand am 24. Januar statt…