NBU will Überweisungen von Karte zu Karte einschränken - Pyschnyj

Der Gouverneur der Nationalbank der Ukraine (NBU), Andrij Pyschnyj, hat angekündigt, dass die Regulierungsbehörde Beschränkungen für Überweisungen von Karte zu Karte einführen wird. Ihm zufolge wird das Thema derzeit mit Freiwilligen diskutiert.

Er sagte dies während einer Sitzung des Finanzausschusses der Werchowna Rada am 4. Juli.

„Wir diskutieren dieses Thema derzeit mit den Freiwilligen. Wir wollen, dass die Politik, die die ukrainische Nationalbank in dieser schwierigen Frage in der öffentlichen Wahrnehmung verfolgt, so klar wie möglich ist und von denjenigen verstanden wird, die wegen dieser Entscheidung beunruhigt sind“, erklärte Pyschnyj.

Ihm zufolge befinden sich die Vertreter der Nationalbank „jetzt in der zweiten Iteration der Gespräche mit der Freiwilligengemeinschaft.

„Wir sammeln ihre Positionen und analysieren sie. Aber wir sind entschlossen, eine Lösung für dieses schwierige, aber gefährliche Problem zu finden“, fügte der NBU-Gouverneur hinzu.

Ende Mai dieses Jahres erklärte Pyschnyj gegenüber den Einheitsnachrichten, dass die Nationalbank der Ukraine plant, den Betrag für Überweisungen von einer Karte auf 100.000 Hrywnja und die Anzahl der Überweisungen auf 30 pro Monat zu begrenzen. Die Finanzinstitute können dieses Limit jedoch anheben. Damals erklärte er die Einführung der Limits als eine „gefährliche Zunahme“ der Nutzung von Kartenkonten für Geldwäschetransaktionen.