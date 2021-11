MP nennt Datum der jährlichen Ansprache von Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyjy wird am 1. Dezember zu den Ukrainern sprechen. Dies teilte der Abgeordnete Jaroslaw Zheleznyak am Freitag, den 19. November, auf Telegramm mit.

„Es heißt, dass am ersten Tag des Winters (01. Dezember) alle Abgeordneten und Zuschauer der Rada-Sendung in den Genuss der jährlichen Ansprache von Wolodymyr Selenskyj an seine Mitbürger kommen werden. Wie der Klassiker sagt: „Der Winter kommt ?“, schrieb er.

Das Präsidialamt hat noch keine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgegeben.

Diese Woche nahm Selenskyji ein Video auf, in dem er die Zahlung von 1.000 Hrywnja an alle gegen das Coronavirus Geimpften ankündigte. Lesen Sie mehr über die Initiative des Präsidenten in dem Artikel auf Korrespondent.net.