Das Netzwerk zeigte das von den Russen zerstörte Wowtschansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es gibt fast keine ganzen Gebäude mehr in der Stadt, aber die Invasoren setzen ihre täglichen Bombardierungen fort, und die Kämpfe in der Umgebung von Wowtschansk sind praktisch ununterbrochen.

Die Stadt Wowtschansk in der Region Charkiw, die bereits 2022 besetzt war, hat sich in den letzten Monaten in solide Ruinen verwandelt. Ein Drohnenoperator der 57. OMpBr zeigte die zerstörte Grenzstadt.

Es gibt fast keine ganzen Gebäude mehr in der Stadt, aber die Invasoren setzen ihre täglichen Bombardierungen fort, und die Kämpfe in der Umgebung von Wowtschansk sind praktisch ununterbrochen.