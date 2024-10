Das Netzwerk zeigte, wie Torezk jetzt aussieht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Invasoren versuchen, Torezk unter ihre Kontrolle zu bringen. Hunderte von feindlichen Granaten und Dutzende von Bomben aus der Luft schlagen in der Stadt ein.

Innerhalb von zwei Wochen wurden etwa 2.000 weitere Einwohner aus Torezk in der Region Donezk evakuiert. Ein Video, das zeigt, wie die Stadt aussieht, wurde vom ersten stellvertretenden Leiter der Patrouillenpolizei, Olexij Beloshitsky, am Dienstag, den 15. Oktober, auf Telegram veröffentlicht.

„Eine weitere ukrainische Stadt – zerstört von einer Horde Perverser… So sieht Torezk, das in der Region Donezk liegt, heute aus. In zwei Wochen wurden etwa 2.000 weitere Einwohner evakuiert“, betitelte er das Video.

Vor der groß angelegten Invasion lebten 70.000 Menschen in Torezk. Derzeit befinden sich mehr als tausend Zivilisten in der Stadt, die Torezk nicht verlassen wollten.

Am 11. Oktober wurde berichtet, dass etwa 40-50% von Torezk in der Region Donezk unter der Kontrolle der Streitkräfte der Ukraine stehen. Die russischen Invasoren setzen alles daran, die Stadt so schnell wie möglich vollständig einzunehmen.

Den Russen ist es gelungen, mehrere Straßen in den Außenbezirken von Torezk mit Hilfe der Taktik der verbrannten Erde zu erobern.