Neue Gruppen von 'Shahid' fliegen in die südliche Ukraine - Überwachungskanäle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen greifen die Ukraine weiterhin mit Drohnen an. Am Freitag, den 2. Februar, berichten Überwachungskanäle über neue Gruppen von feindlichen Drohnen, die von Süden her in den Luftraum unseres Landes geflogen sind.

Gegenwärtig wurde die Bewegung von Drohnen in die folgenden Richtungen registriert:

▪️ Chersonshchina – Mykolajiwshchina,

▪️ Mykolajiwshchina – Kirowohradshchina,

▪️ Gebiet Dnipropetrowsk – Gebiet Charkiw,

▪️ Charkiw – Donetschina.

Bisher ist die Bedrohung durch UAVs für die Regionen Cherson, Mykolajiw, Dnipropetrowsk, Donezk, Charkiw und Kirowohrad relevant.

Wir erinnern daran, dass die russischen Besatzungstruppen das Dorf Bolschoj Burluk in der Region Charkiw angegriffen haben: Sie warfen zwei Luftbomben auf das Krankenhaus.

Zuvor hatten die Russen von einer Drohne aus Sprengstoff in der Nähe des Gebäudes des humanitären Hauptquartiers in Beryslaw abgeworfen. Ein 50-jähriger Mann wurde verwundet.