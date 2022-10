Die neue ukrainische Korvette Hetman Ivan Mazepa ist in der Türkei vom Stapel gelaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die neue ukrainische U-Boot-Korvette des Typs Ada, Hetman Ivan Mazepa, ist am Sonntag, den 2. Oktober, in der Türkei vom Stapel gelaufen, sagte die ukrainische First Lady Olena Zelenska.

„Wir hatten heute in der Türkei die Ehre, eine Korvette vom Stapel laufen zu lassen, die der Ukraine dienen wird und gleichzeitig ein türkisches Herz hat. Die Anti-U-Boot-Korvette der Ada-Klasse, Hetman Ivan Mazepa, wird das erste Schiff dieser Klasse für die ukrainische Marine sein“, sagte Zelenskaya.

Die Korvette der Ada-Klasse, Hetman Ivan Mazepa, wird für alle bestehenden Typen von Anti-Schiffs-Raketen geeignet sein. Es soll 2024 von der ukrainischen Marine übernommen werden…