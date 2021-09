Ukraine und Türkei unterzeichnen Abkommen über Bayraktar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch, den 29. September, ein Memorandum über die Zusammenarbeit mit dem türkischen Unternehmen Bayraktar Savunma unterzeichnet, teilte der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Das Abkommen sieht den Bau und die Ausstattung eines gemeinsamen Schulungs- und Testzentrums für die Wartung, Reparatur und Aufrüstung von Drohnen sowie die Schulung von Personal vor, das mit dem Betrieb von Bayraktar-Drohnen befasst ist.

Das Dokument wurde auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Andriy Taran und auf türkischer Seite von Bayraktar-Chef Haluk Bayraktar unterzeichnet.

„Wir haben sehr lange auf diesen Moment gewartet. Dies ist ein wichtiges Ereignis für uns“, sagte Präsident Vladimir Zelensky, der bei der Unterzeichnung des Abkommens anwesend war.

Er dankte dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für die Umsetzung des Projekts.

Dem Dokument zufolge wird Bayraktar auf einem Gelände in der Nähe von Vasylkiv, das dem Verteidigungsministerium gehört, ein Zentrum für Wartung, laufende Reparaturen und Modernisierung von Drohnen errichten. Das Zentrum wird auch die Schulung und Ausbildung des Personals übernehmen, das diese UAVs bedienen wird. Es ist geplant, eine Reihe solcher Zentren in der Ukraine zu errichten und zu betreiben.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wird die nächste Etappe der Aufbau einer ukrainisch-türkischen UAV-Produktion sein. Bayraktar plant, eigene Mittel in den Bau einer Produktionsstätte für Drohnen in der Ukraine zu investieren, in der ukrainische Spezialisten arbeiten sollen.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine im November 2018 Bayraktar-Drohnen von der Türkei für 69 Millionen Dollar gekauft hat. Der Auftrag umfasste sechs Kampfdrohnen, zwei Kontrollstationen und 200 Lenkraketen.

Später wurde bekannt, dass die Ukraine vier weitere Bayraktar TB2-Drohnenkomplexe von der Türkei kaufen würde. Jeder Komplex umfasst sechs Drohnen. Es ist daher geplant, 24 weitere Einheiten zu kaufen.