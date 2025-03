Schema für 45 Millionen: Czernowitzer Zollbeamte werden vor Gericht gestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Staatshaushalt könnte durch die Nachlässigkeit der Zollbeamten von Czernowitz 45,5 Mio. Hrywnja verlieren.

Die Voruntersuchung gegen fünf Beamte des Zolls von Czernowitz, deren Nachlässigkeit bei der Erfüllung ihrer Pflichten den Staat 45,5 Millionen Hrywnja gekostet haben könnte. Die Anklageschriften sind an das Gericht geschickt worden. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Dienstag, den 4. März.

Es wird festgestellt, dass die Zollbeamten im August 2022 bei der Registrierung von Bekleidungsimporten aus der Türkei den Wahrheitsgehalt der in den Dokumenten angegebenen Daten nicht überprüft haben. Dadurch wurde die Ladung für mehr als 40 Millionen Hrywnja illegal von den obligatorischen Zollabgaben befreit.

Dank der rechtzeitigen Reaktion der Strafverfolgungsbehörden zahlte der Käufer der Waren 45,5 Millionen Hrywnja an Steuern an den Staatshaushalt.

Den Beamten wird offizielle Fahrlässigkeit vorgeworfen, die schwerwiegende Folgen hatte. Ihnen drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.