Neuer Stromtarif half, das Energiesystem zu erhalten - Minister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Entscheidung, den Stromtarif für die ukrainische Bevölkerung zu überarbeiten, wurde erzwungen. Dies wurde durch den Minister für Energie Deutsch Haluschtschenko berichtet.

„Ohne diese Entscheidung, haben wir berücksichtigt, einige minimale Parameter, wie viel kann noch erhöht werden, in der Tat, würden wir nicht in der Lage gewesen, das Energiesystem zu halten“, betonte er.

Haluschtschenko zufolge funktionierte das System der Aufrechterhaltung eines günstigen Stromtarifs vor dem vollständigen Einmarsch Russlands recht gut. Durch den Rückgang des Verbrauchs in der Industrie wurde es jedoch sehr schwierig, die Tarife für die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.

„Aufgrund der Verkäufe an den industriellen Sektor der Wirtschaft war das Unternehmen finanziell so ausgeglichen, dass es der Bevölkerung Strom zu einem nicht marktüblichen Tarif anbieten konnte. Dementsprechend, wenn der Verbrauch fiel in einigen Regionen um 40%, 50%, gibt es vorübergehend besetzten Gebieten, ist es auch offensichtlich, so dass die Situation ist nicht einfach“, sagte der Minister.

Haluschtschenko fügte hinzu, dass es vor allem darauf ankomme, die Reparaturkampagne und die Überwindung des nächsten Winters sicherzustellen.