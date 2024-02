Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär hat ein russisches A-50U RLV-Flugzeug mit einer verbesserten Rakete des sowjetischen S-200 SAM-Systems abgeschossen. Dies berichtete die Ukrajinska Prawda am Freitagabend, den 23. Februar, unter Berufung auf ihre Quellen in der Hauptnachrichtendirektion.

„Russischen Flugzeugen ist es gelungen, das Langstrecken-Radarerkennungsflugzeug A-50 mit einem Langstrecken-Flugabwehrraketensystem S-200 abzuschießen“, heißt es in dem Material.

Es wird darauf hingewiesen, dass bereits Mitte letzten Jahres berichtet wurde, dass die Streitkräfte der Ukraine in der Lage waren, die Raketen auf diesen alten sowjetischen Komplex zu modernisieren.

Und im Juli 2023 begannen die Russen, Aussagen über Angriffe auf Objekte in Russland und in den besetzten Gebieten mit Raketen des Komplexes S-200 zu machen. Unter den getroffenen Zielen wurden die Krim-Brücke, ein Luftwaffenstützpunkt in der Region Rostow, Taganrog, die Region Kaluga (an der Grenze zur Region Moskau) und andere genannt. Nach Angaben der Russen haben die Ukrainer das Luftabwehrsystem umgestaltet, um Bodenziele zu treffen und mit 5B28-Raketen zu treffen.

Auch die Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte die S-200 als ballistische Rakete für Bodenziele einsetzen, wurde vom britischen Geheimdienst bestätigt.